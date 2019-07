மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தின், 3-வது பெண் கலெக்டராக விஜயலட்சுமி பதவிஏற்பு + "||" + Of Dindigul district, As the 3rd Female Collector Vijayalakshmi sworn in

