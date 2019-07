மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி அரசு கவிழ்ந்தால் ஆட்சி அமைப்போம்; கர்நாடக பா.ஜனதா தலைவர் எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + If the coalition collapses, we will rule; Karnataka BJP leader Yeddyurappa

கூட்டணி அரசு கவிழ்ந்தால் ஆட்சி அமைப்போம்; கர்நாடக பா.ஜனதா தலைவர் எடியூரப்பா பேட்டி