மாவட்ட செய்திகள்

அவுரங்காபாத் ரெயில் நிலைய பெயர் பலகையில் சம்பாஜி நகர் என போஸ்டர் ஒட்டியதால் பரபரப்பு + "||" + The name of the poster of Sambhaji Nagar on the name board of the Aurangabad Railway Station is furious

அவுரங்காபாத் ரெயில் நிலைய பெயர் பலகையில் சம்பாஜி நகர் என போஸ்டர் ஒட்டியதால் பரபரப்பு