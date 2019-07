மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் குடிநீர் பிரச்சினை குறித்த மனுக்கள் பெற சிறப்பு மையம் + "||" + Special center to receive complaints on drinking water issue at Tirupur Collector office

