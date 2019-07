மாவட்ட செய்திகள்

மீனவ கிராமங்களின் வசதிக்காக ரூ.86 லட்சத்தில் செயற்கை பவளப்பாறைகள் அமைக்க திட்டம் அணுமின் நிலையம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் + "||" + For the convenience of fishing villages Artificial corals Plan to set up

