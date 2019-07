மாவட்ட செய்திகள்

கனமழை தீவிரம் காரணமாக உத்தவ் தாக்கரே, நவாப் மாலிக் வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது + "||" + The houses of Uttav Thackeray and Nawab Malik were flooded due to heavy rains

கனமழை தீவிரம் காரணமாக உத்தவ் தாக்கரே, நவாப் மாலிக் வீடுகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது