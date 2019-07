மாவட்ட செய்திகள்

நயினார்கோவில் அருகே, காவிரி குடிநீர் குழாய் உடைப்பால் வீணாகி வரும் தண்ணீர் + "||" + In the near nayinarkovil, Cauvery water by pipe breakage Wasting water

நயினார்கோவில் அருகே, காவிரி குடிநீர் குழாய் உடைப்பால் வீணாகி வரும் தண்ணீர்