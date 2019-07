மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதாவின் ஆபரேஷன் தாமரைக்கு ஆதாரம் இல்லை; கூட்டணி அரசுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை: தேவேகவுடா பேட்டி + "||" + There is no evidence of Operation Lotus of the Pa. Janata; No threat to coalition government: Deve Gowda

பா.ஜனதாவின் ஆபரேஷன் தாமரைக்கு ஆதாரம் இல்லை; கூட்டணி அரசுக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை: தேவேகவுடா பேட்டி