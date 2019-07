மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் அரிசி வினியோகம் முறையாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்; வெளிச்சந்தைக்கு கடத்தல் அதிகரிப்பு + "||" + The distribution of ration rice should be properly monitored; Increased trafficking to the outer market

ரேஷன் அரிசி வினியோகம் முறையாக கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்; வெளிச்சந்தைக்கு கடத்தல் அதிகரிப்பு