மாவட்ட செய்திகள்

உக்கடம் வாலாங்குளக்கரையில், ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட 552 வீடுகள் இடித்து அகற்றம் - மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + At Ukkadam Valakkulakara, Occupied and built 552 demolition of houses

உக்கடம் வாலாங்குளக்கரையில், ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட 552 வீடுகள் இடித்து அகற்றம் - மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை