மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஆகஸ்ட் 5-ந் தேதி தேர்தல்நடத்தை விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தது + "||" + Election on August 5 in Vellore parliamentary constituency The Code of Conduct came into force immediately

வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் ஆகஸ்ட் 5-ந் தேதி தேர்தல்நடத்தை விதிமுறைகள் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தது