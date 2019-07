மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வேயை தனியார்மயமாக்கும் திட்டத்தை கண்டித்து, எஸ்.ஆர்.எம்.யூ. தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Condemning the plan to privatize the railways SRMU Trade unionists demonstration

ரெயில்வேயை தனியார்மயமாக்கும் திட்டத்தை கண்டித்து, எஸ்.ஆர்.எம்.யூ. தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டம்