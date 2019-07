மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில்குழந்தை கடத்துபவர் என கருதி வாலிபரை தாக்கிய பொதுமக்கள் + "||" + In Nagapattinam The public who attacked the plaintiff as a child abductor

நாகையில்குழந்தை கடத்துபவர் என கருதி வாலிபரை தாக்கிய பொதுமக்கள்