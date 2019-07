மாவட்ட செய்திகள்

அம்பையில்பஸ்- மொபட் மோதல்; கணினி ஆபரேட்டர் சாவுபெண் அரசு ஊழியர் படுகாயம் + "||" + Ambai Bus- moped conflict; The death of the computer operator Female civil servant injury

அம்பையில்பஸ்- மொபட் மோதல்; கணினி ஆபரேட்டர் சாவுபெண் அரசு ஊழியர் படுகாயம்