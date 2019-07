மாவட்ட செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு தடை விதித்து அரசாணை வெளியிட வேண்டும்முதல்-அமைச்சருக்கு காவிரி உரிமை மீட்புக்குழு வலியுறுத்தல் + "||" + The government should issue a ban on hydrocarbon The Cauvery Rights Redemption Committee asserted to the First Minister

ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு தடை விதித்து அரசாணை வெளியிட வேண்டும்முதல்-அமைச்சருக்கு காவிரி உரிமை மீட்புக்குழு வலியுறுத்தல்