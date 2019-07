மாவட்ட செய்திகள்

கல்லணை கொள்ளிடம் ஆற்றில் புதிய பாலம்:42 மீட்டர் நீள உத்தரங்களை ராட்சத எந்திரங்கள் மூலம் பொருத்தும் பணி தீவிரம் + "||" + New Bridge on the Kallani Loot River: The intensity of the task of applying 42 meter long orders with giant machines

கல்லணை கொள்ளிடம் ஆற்றில் புதிய பாலம்:42 மீட்டர் நீள உத்தரங்களை ராட்சத எந்திரங்கள் மூலம் பொருத்தும் பணி தீவிரம்