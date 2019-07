மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கோட்டத்தில்20 புதிய பஸ்களின் இயக்கம்கலெக்டர் ராமன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + At Salem Line The movement of 20 new buses Collector Raman started

