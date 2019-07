மாவட்ட செய்திகள்

அதிராம்பட்டினம் பகுதியில் கடல் சீற்றம் நீடிக்கிறது: மீன்பிடி தொழில் பாதிப்பு நிவாரணம் வழங்க மீனவர்கள் கோரிக்கை + "||" + Maritime outbreak in Adirampattinam: Fishermen demand for relief of fishing industry

அதிராம்பட்டினம் பகுதியில் கடல் சீற்றம் நீடிக்கிறது: மீன்பிடி தொழில் பாதிப்பு நிவாரணம் வழங்க மீனவர்கள் கோரிக்கை