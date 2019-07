மாவட்ட செய்திகள்

தகராறை தட்டிக்கேட்ட கல்லூரி மாணவர் கத்தியால் குத்திக்கொலை; 2 பேர் காயம் 3 பேர் கைது + "||" + College student stabbed to death with a knife 2 people injured and 3 arrested

தகராறை தட்டிக்கேட்ட கல்லூரி மாணவர் கத்தியால் குத்திக்கொலை; 2 பேர் காயம் 3 பேர் கைது