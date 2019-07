மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்துக்கு 10 புதிய பஸ்கள்அமைச்சர் ராஜலட்சுமி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + 10 new buses for Paddy District Minister Rajalakshmi was inaugurated

