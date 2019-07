மாவட்ட செய்திகள்

கண்டதேவி ஊருணியை தூர்வாரி சுத்தம் செய்த கிராம மக்கள் + "||" + The villagers who cleaned the Kandadevi chanel

கண்டதேவி ஊருணியை தூர்வாரி சுத்தம் செய்த கிராம மக்கள்