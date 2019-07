மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீர் குறைவாக விழுகிறது: சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து குளித்தனர் + "||" + Water falls in the Courtallam waterfalls Tourists waited in a long line and bathed

குற்றாலம் அருவிகளில் தண்ணீர் குறைவாக விழுகிறது: சுற்றுலா பயணிகள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து குளித்தனர்