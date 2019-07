மாவட்ட செய்திகள்

நீடாமங்கலம் பகுதியில் பாலங்கள் அமைய உள்ள இடத்தை அமைச்சர் காமராஜ் பார்வையிட்டார் + "||" + Minister Kamaraj visited the location of bridges in Needamangalam

நீடாமங்கலம் பகுதியில் பாலங்கள் அமைய உள்ள இடத்தை அமைச்சர் காமராஜ் பார்வையிட்டார்