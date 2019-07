மாவட்ட செய்திகள்

விளாத்திகுளம் தாலுகாவில் பொதுமக்கள் பங்களிப்புடன் குளம் தூர்வாரும் பணி கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தொடங்கி வைத்தார் + "||" + In Vilathikulam taluk With public participation Pool Dredged work Collector Sandeep Nanduri was inaugurated

