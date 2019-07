மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் குழாயில் உடைப்பு; வீணாகும் குடிநீர் அதிகாரிகள் கவனிப்பார்களா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Breakage in the asylum tube; Do officials care about wasted drinking water? The expectation of the public

தஞ்சையில் குழாயில் உடைப்பு; வீணாகும் குடிநீர் அதிகாரிகள் கவனிப்பார்களா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு