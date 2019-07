மாவட்ட செய்திகள்

காமராஜர் மணி மண்டபம்; 3 முதல்-அமைச்சர்களை கண்டபோதிலும் ஆமை வேகத்தில் பணிகள், திறப்பு விழா காண்பது எப்போது? + "||" + Kamarajar Mani Hall; Despite seeing 3 chief-ministers, turtle speed works, When is the Opening Ceremony?

காமராஜர் மணி மண்டபம்; 3 முதல்-அமைச்சர்களை கண்டபோதிலும் ஆமை வேகத்தில் பணிகள், திறப்பு விழா காண்பது எப்போது?