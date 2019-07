மாவட்ட செய்திகள்

புதுவையில் பா.ஜ.க. தலைமையிலான ஆட்சி விரைவில் அமையும் - மாநில தலைவர் சாமிநாதன் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + The BJP-led regime will soon arrive in pondichery - Head of State Saminathan MLA Talk

புதுவையில் பா.ஜ.க. தலைமையிலான ஆட்சி விரைவில் அமையும் - மாநில தலைவர் சாமிநாதன் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு