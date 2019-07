மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் உள்ளதால்பணம், நகைகளை உரிய ஆவணங்களுடன் எடுத்து செல்லவேண்டும்பொதுமக்கள், வியாபாரிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Because the rules of electoral conduct are in force Money and jewelery should be taken with the appropriate documents Collector's appeal to the public and merchants

