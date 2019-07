மாவட்ட செய்திகள்

கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்; கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் முறையீடு + "||" + Eliminate the occupation blindly; to Collector The appeal of the villagers

கண்மாய் ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்; கலெக்டரிடம் கிராம மக்கள் முறையீடு