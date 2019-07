மாவட்ட செய்திகள்

வாகனத்தில் இருந்து இறக்கும்போது பாட புத்தகங்களை தூக்கி வீசிய ஊழியர்கள் 2 பேர் பணியிடை நீக்கம் + "||" + When dying from a vehicle Staff throwing textbooks 2 others suspended

வாகனத்தில் இருந்து இறக்கும்போது பாட புத்தகங்களை தூக்கி வீசிய ஊழியர்கள் 2 பேர் பணியிடை நீக்கம்