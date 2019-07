மாவட்ட செய்திகள்

ஏர்வாடி அருகே கொலை செய்யப்பட்ட தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் கலெக்டரிடம், நாடார் சங்க பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + Near Airwadi Rs 20 lakh relief to the family of the murdered worker To the Collector nNadar Association representatives insist

ஏர்வாடி அருகே கொலை செய்யப்பட்ட தொழிலாளி குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் கலெக்டரிடம், நாடார் சங்க பிரதிநிதிகள் வலியுறுத்தல்