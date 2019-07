மாவட்ட செய்திகள்

கீரிப்பாறையில் பலத்த மழை: தரைப்பாலத்தில் காட்டாற்று வெள்ளம் காளிகேசம் சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் தவிப்பு + "||" + Heavy rains in greens: Tourists suffering from floods during the floods

கீரிப்பாறையில் பலத்த மழை: தரைப்பாலத்தில் காட்டாற்று வெள்ளம் காளிகேசம் சென்ற சுற்றுலா பயணிகள் தவிப்பு