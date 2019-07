மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூரில், பள்ளிக்கு ஆட்டோவில் சென்ற மாணவி கீழே விழுந்து சாவு + "||" + In Ambur, Went to school Auto The student falls down and dies

ஆம்பூரில், பள்ளிக்கு ஆட்டோவில் சென்ற மாணவி கீழே விழுந்து சாவு