மாவட்ட செய்திகள்

பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொள்ளாதவாக்குச்சாவடி பணியாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கைகலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Not attending the training course Disciplinary action against polling personnel Collector's Notice

பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொள்ளாதவாக்குச்சாவடி பணியாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கைகலெக்டர் அறிவிப்பு