மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் 2 அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தனஒரே குடும்பத்தினர் உள்பட 4 பேர் சாவு7 தொழிலாளர்கள் உயிருடன் மீட்பு + "||" + Two apartment buildings in Bangalore collapsed 4 people including the same family die

பெங்களூருவில் 2 அடுக்குமாடி கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தனஒரே குடும்பத்தினர் உள்பட 4 பேர் சாவு7 தொழிலாளர்கள் உயிருடன் மீட்பு