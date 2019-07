மாவட்ட செய்திகள்

சட்ட வழிமுறைகளுக்கு பிறகே ராஜினாமா கடிதங்கள் அங்கீகரிக்கப்படும்சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் பேட்டி + "||" + Beyond legal procedures Resignation letters will be approved

சட்ட வழிமுறைகளுக்கு பிறகே ராஜினாமா கடிதங்கள் அங்கீகரிக்கப்படும்சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் பேட்டி