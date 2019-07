மாவட்ட செய்திகள்

16 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா:கவர்னர் பிறப்பிக்கும் உத்தரவை பா.ஜனதா ஏற்கும்மத்திய மந்திரி சதானந்தகவுடா பேட்டி + "||" + 16 MLAs resign: Order issued by the Governor BJP will accept

16 எம்.எல்.ஏ.க்கள் ராஜினாமா:கவர்னர் பிறப்பிக்கும் உத்தரவை பா.ஜனதா ஏற்கும்மத்திய மந்திரி சதானந்தகவுடா பேட்டி