மாவட்ட செய்திகள்

திருவள்ளூர் அருகே மோட்டார் சைக்கிளில் மோதுவது போல வந்தவரை தட்டிக்கேட்டதால் மோதல்; 10 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Near Tiruvallur Collision due to hearing of a motorcycle collider; Case against 10 people

திருவள்ளூர் அருகே மோட்டார் சைக்கிளில் மோதுவது போல வந்தவரை தட்டிக்கேட்டதால் மோதல்; 10 பேர் மீது வழக்கு