மாவட்ட செய்திகள்

முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில், சிங்காரா வனப்பகுதியில் சிறுத்தைப்புலி இறந்து கிடந்தது + "||" + In the Mudumalai Tiger Archive, The leopard was found dead in the Singara forest

