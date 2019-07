மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் பகுதியில், ரம்புட்டான் பழ விளைச்சல் அதிகரிப்பு - கிலோ ரூ.300-க்கு விற்பனை + "||" + In the Cuddalore area, Rambutan fruit yield increase - Sales for Rs.300 kg

கூடலூர் பகுதியில், ரம்புட்டான் பழ விளைச்சல் அதிகரிப்பு - கிலோ ரூ.300-க்கு விற்பனை