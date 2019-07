மாவட்ட செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குவங்கிக்கடன் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்குறைதீர்வு கூட்டத்தில் கோரிக்கை + "||" + The persons with disabilities The bank should take available action Request at grievance meeting

