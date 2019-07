மாவட்ட செய்திகள்

ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தின் மூலம் திருப்பூர் மாவட்ட நீர்ஆதாரங்கள் மேம்படுத்தப்படும் மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை பொருளாதார ஆலோசகர் பேச்சு + "||" + Through the Jalsakti Abhiyan Project Tirupur district water resources will be upgraded Central Rural Development Economic Advisor Speech

ஜல்சக்தி அபியான் திட்டத்தின் மூலம் திருப்பூர் மாவட்ட நீர்ஆதாரங்கள் மேம்படுத்தப்படும் மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை பொருளாதார ஆலோசகர் பேச்சு