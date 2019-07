மாவட்ட செய்திகள்

மைசூருவில் இருந்து புதிதாக ஐதராபாத், கொச்சி, கோவாவுக்கு விமான சேவைவருகிற 19-ந் தேதி முதல் இயங்குகிறது + "||" + From Mysore New flights to Hyderabad, Kochi and Goa

