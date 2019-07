மாவட்ட செய்திகள்

கொடிநாள் நிதியாக ரூ.1½ கோடி வசூல்:கலெக்டர் ஆசியா மரியத்திற்கு வெள்ளி கேடயம்முன்னாள் படைவீரர் நலத்துறையினர் வழங்கினர் + "||" + Rs.1.5 Crore as Day Fund: Silver Shield for Collector Asia Maria Provided by the former Veterans Welfare Department

கொடிநாள் நிதியாக ரூ.1½ கோடி வசூல்:கலெக்டர் ஆசியா மரியத்திற்கு வெள்ளி கேடயம்முன்னாள் படைவீரர் நலத்துறையினர் வழங்கினர்