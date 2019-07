மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்3 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புஆராய்ச்சி நிலையம் தகவல் + "||" + In the district The chance of rain for 3 days Research Station Information

மாவட்டத்தில்3 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புஆராய்ச்சி நிலையம் தகவல்