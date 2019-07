மாவட்ட செய்திகள்

ஆண்டுதோறும் காற்று காலத்தில் பற்றி எரியும் தீ:அரியமங்கலம் குப்பைக் கிடங்கு பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு எப்போது? + "||" + Burning fires about the air time of year: When is the permanent solution to the Ariyamangalam garbage disposal problem?

ஆண்டுதோறும் காற்று காலத்தில் பற்றி எரியும் தீ:அரியமங்கலம் குப்பைக் கிடங்கு பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு எப்போது?