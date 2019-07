மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே பாலத்தில்குளம் போல் தேங்கி இருக்கும் மழைநீர்பொதுமக்கள் அவதி + "||" + At the railway bridge Stagnant rainwater as a pond The general public is Avadi

ரெயில்வே பாலத்தில்குளம் போல் தேங்கி இருக்கும் மழைநீர்பொதுமக்கள் அவதி