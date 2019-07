மாவட்ட செய்திகள்

ஆதமங்கலம்புதூர் அரசு பள்ளியில்தலைமை ஆசிரியர் உள்பட 19 பேர் கூண்டோடு இடமாற்றம் + "||" + At Adamangalampudur Government School 19 people including the headmaster transferred to the cage

ஆதமங்கலம்புதூர் அரசு பள்ளியில்தலைமை ஆசிரியர் உள்பட 19 பேர் கூண்டோடு இடமாற்றம்