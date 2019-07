மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை மாவட்டத்தில்மக்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரே நாளில் 3,023 வழக்குகளுக்கு தீர்வுரூ.14 கோடி இழப்பீடாக வழங்க நீதிபதிகள் உத்தரவு + "||" + In the paddy district Overnight in People's Court Resolved 3,023 cases

நெல்லை மாவட்டத்தில்மக்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரே நாளில் 3,023 வழக்குகளுக்கு தீர்வுரூ.14 கோடி இழப்பீடாக வழங்க நீதிபதிகள் உத்தரவு