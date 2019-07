மாவட்ட செய்திகள்

வைகை அணை நீர்மட்டம் 28 அடியாக சரிவு: வெப்பம் தாங்க முடியாமல் செத்து மிதக்கும் மீன்கள் + "||" + Vaigai dam water level to fall by 28 feet: Unable to withstand the heat Dead floating fishes

வைகை அணை நீர்மட்டம் 28 அடியாக சரிவு: வெப்பம் தாங்க முடியாமல் செத்து மிதக்கும் மீன்கள்